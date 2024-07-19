藍委翁曉玲：大法官不是全民的大法官

藍委翁曉玲。（中評社 資料照) 中評社台北7月19日電／“憲法法庭”19日針對“國會”改革修法相關條文做出暫時處分的判決，以“立法院”代表身分出席“憲法法庭”的中國國民黨籍“立委”翁曉玲表示，從今天這個暫時處分裁定就已經可以知道，大法官們不是全民的大法官，而是民進黨政府的大法官，而且是賴清德選出的15位“立法委員”。



翁曉玲說，“憲法法庭”針對“國會”改革法案作出暫時處分的裁定，雖然不意外，但很遺憾。大法官一改過去作成暫時處分的嚴格立場，也忽視釋字585號對於“國會”調查權的肯認，這屆大法官們完全無視“國會”改革法案施行的必要性，貶低“國會”權限，反倒是替民進黨政府撐腰，開啟了保護大傘。



翁曉鈴提到，從暫時處分辯論庭，大法官的提問中就已經清楚可知，他們很難公正客觀執行職務，已經有偏頗之虞，她申請 許宗力院長、許志雄大法官迴避不成，其實還有蔡宗珍、黃昭元大法官等早在“319真相調查條例”的“釋憲”案當中擔任專家鑑定人時，都是反對“國會”調查權的。



翁曉玲認為，從今天這個暫時處分裁定就已經可以知道，大法官們不是全民的大法官，而是民進黨政府的大法官，而且是賴清德選出的15位“立法委員”。