黃揚明：“憲法法庭”如民進黨附隨組織

黃揚明表示，“憲法法庭”真的是民進黨附隨組織。（照片：黃揚明臉書） 中評社台北7月19日電／“憲法法庭”19日針對“國會”改革修法相關條文做出暫時處分的判決，民進黨發言人吳崢19日早上在廣播節目上疑似說溜嘴，搞不好今天下班前“憲法法庭”，可能有一個結果出來，就是暫時處分。結果，“憲法法庭”果然於今日下午裁准暫時處分案。資深媒體人黃揚明下午在臉書發文表示，果然如吳崢所說，“憲法法庭”公告暫時處分裁定了，可見真的是民進黨的附隨組織。



民進黨發言人吳崢19日早上在廣播節目上表示“搞不好今天下班前‘憲法法庭′，可能有一個結果出來，就是暫時處分。”主持人連忙追問“今天嗎？”，吳崢才發現似乎說溜嘴，連忙表示“這是一些法學界的朋友……”，主持人再追問“聽到可能今天就會有決定？”，吳崢連忙回應“本來是預期……因為暫時處分也不能拖太久啊，這是一些法學界的朋友在講而已”。



黃揚明說，果然如吳崢所說，“憲法法庭”公告《立法院職權行使法》部份條文的暫時處分裁定了。他很不想這樣說，但民進黨的發言人可以提前預告“憲法法庭”動態，可見真的是民進黨的附隨組織。



黃揚明指出，被宣告暫時處分凍結的條文包括“國情報告”依序即時問答、禁止反質詢、同意權加嚴、調查、聽證等相關條文，以及《刑法》的藐視“國會”罪。



黃揚明最後強調，在野黨輸到脫褲。