蘇清泉：美國像黑道收保護費 台灣像小攤販

國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉。（中評社 蔣繼平攝） 中評社屏東7月20日電（記者 蔣繼平）美國共和黨“總統”候選人特朗普提出台灣應該支付保護費。中國國民黨不分區“立委”、屏東縣黨部主委蘇清泉接受中評社訪問表示，軍費預算若提高到整體GDP的5%，這樣會排擠到其他預算，這一點必須質疑民進黨政府為何要將兩岸情勢搞得如此緊張來合理化這件事，美國保護主義只會越來越嚴重，美國只會維護自己利益，不會去講仁義道德，好比像黑道收保護費，台灣去玩軍備競賽真的玩得過中國大陸嗎？兩岸敵意螺旋要繼續走下去嗎？



蘇清泉，1957年生，屏東東港人，屏東安泰醫療社團法人創辦人，現任國民黨不分區“立委”，並擔任屏東縣黨部主委。



除了特朗普提出台灣應該支付保護費，且美國前國安顧問歐布萊恩更建議，台灣的“國防預算”應該達到整體GDP的5%。



提高到整體GDP的5%，這樣會排擠到其他預算！蘇清泉表示，目前佔整體GDP約2.5%，總支出已高達新台幣6068億，再提高一倍，等於要編1兆2千多億元。換句話說，政府每花2塊錢，就有1塊錢要拿來支應軍費，這樣其他經濟民生社會福利等等的預算怎麼辦？甚至還要去比較購買的武器是否最新穎，後續維護還有技術訓練等等。



蘇清泉表示，特朗普是採取孤立主義、保護主義，以美國自身利益為優先，所以，特朗普的談話，美國為了自己人民和經濟發展，都是以美國立場來出發，講白了，台灣，日本、韓國、歐盟等夥伴如果要美國軍援或駐軍，都會被要求分擔軍費。

