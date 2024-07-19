熊鷹幼仔在台灣玉山　一天吸15萬人觀看

玉山公園協助屏東科技大學研究團隊進行熊鷹調查，推估全台熊鷹僅約1000隻。（玉管處提供） 中評社南投7月19日電／玉山公園佔台灣全島面積約3%，卻蘊育了50%的原生物種。屏東科技大學研究團隊近5年在玉山進行熊鷹調查，推估全台熊鷹僅約1000隻、家族約500個，並完整記錄熊鷹繁殖育幼過程，直播熊鷹“沙倫”的日常吸引15萬人收看。紀錄片《雲端上的白鷹》19日在台中市自然科學博物館首映。



公園署副署長陳貞蓉指出，本次生態影片《雲端上的白鷹》為台灣首次發表瀕危物種熊鷹生活史影片，由玉山公園管理處委託鴻奇文化事業有限公司攝製，透過導演梁皆得歷時3年拍攝，完整記錄玉山公園南橫地區熊鷹家庭的繁殖育幼的生活史，22分鐘影片揭開其神秘面紗。



玉山公園管理處處長盧淑妃表示，玉山公園管理處（玉管處）2019年起協助屏科大教授孫元勳的團隊進行熊鷹調查，過程中記錄到台灣第1隻繫掛衛星發報器的熊鷹幼鳥“Uli”的妹妹“沙倫”，從幼時白絨絨的模樣，在親鳥的照料下逐漸成長，珍貴畫面上網直播，吸引19國、15萬人追蹤收看。



陳貞蓉說，國家公園是野生動物的重要棲息地，尤其是玉山公園面積10萬3121公頃占全島面積3%，卻蘊育了50%的原生物種，是台灣重要的種原庫。藉由生態影片的放映，讓民眾瞭解國家公園常年致力於保育珍稀物種棲地，如熊鷹、台灣黑熊、山椒魚等，期待引起更多人對生態保育的關注，一起愛護自然資源。