大陸發展半導體　台學者：仍難撼動台積電

中經院第一研究所研究員兼所長劉孟俊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月19日電（記者 俞敦平）政治大學國際關係研究中心19日舉行研討會上，針對觀眾提問關於中國大陸在半導體產業上的挑戰與前景，中華經濟研究院第一研究所研究員兼所長劉孟俊分析了新型舉國體制與民營經濟的融合，並強調科技創新需要民營經濟的助力。政治大學國際關係研究中心研究員陳德昇則指出中國大陸半導體產業在人才、供應鏈和區位集中的不足，以及台積電在先進製程上的領先地位。



針對觀眾提問關於中國大陸新型舉國體制發展半導體產業的挑戰與前景，劉孟俊首先闡述了新型舉國體制與舊有體制的不同，特別是將民營經濟納入其中的重要性。他指出，民營經濟在產業標準設定和創新方面扮演了關鍵角色，並舉例說明了阿里巴巴和騰訊等科技巨頭在推動國際標準上的貢獻。劉孟俊認為，衹有結合民營經濟的力量，中國大陸才能有效縮短科技創新到產業創新的時間，從而在全球半導體市場中占有一席之地。



然而，劉孟俊也提到，即便在設備突破方面取得進展，中國大陸在半導體成熟製程領域的競爭力已經引起國際關注，但在更高端的製程上仍面臨諸多挑戰。例如，劉孟俊提到量子和光學投資以及第三代半導體的潛力，強調中國大陸不能僅依賴矽基技術，而應尋求多元發展路徑。



陳德昇則補充了他對半導體產業的見解。他指出，中國大陸在半導體領域面臨的主要問題包括產業區位分散、資源配置不足以及人才流失。他提到，大陸的一流人才多數流向金融業，導致半導體領域缺乏足夠的技術人員。此外，他認為中國大陸在先進製程上的供應鏈仍有許多缺口，難以迅速達到國際先進水平。



在比較台積電在台灣之外的地區投資時，陳德昇特別強調台積電在日本的投資前景，認為台積電與日本企業在文化和效率上的契合度較高，有望取得成功。他對台積電在先進製程上的領先地位表示肯定，認為中國大陸短期內難以追趕。他提到，曾有台積電的南京廠廠長表示，中國大陸要追上台積電需連續十年，每年投入100億美元進行研發，這對於目前的大陸企業來說是極大的挑戰。



總結來說，兩位專家對中國大陸在半導體領域的發展抱有謹慎樂觀的態度，認為需要更多的時間和資源投入，並且需要有效結合民營經濟的創新力量，才能在國際市場上站穩腳跟，但也皆認為在可見的未來中國大陸的半導體仍無法威脅到台積電的領導地位。