國民黨觀選團晤美國前助卿羅伊斯

國民黨代表團與前美國助卿羅伊斯會面 。（照:國民黨文傳會提供） 中評社台北7月19日電／中國國民黨代表團參與2024共和黨全國代表大會RNC，19日進入重頭戲的第四天，參加總統候選人特朗普演說。下午跨黨派代表團、外交部與前國務院教育及文化助卿瑪麗羅伊斯（Marie Royce）等共和黨代表會面，談及台美文化、教育深化的期許，以及近期我國選罷法修法等相關議題。



國民黨提到，瑪麗羅伊斯夫婿是友台前聯邦眾議院外交委員會主席羅伊斯（Ed Royce），副秘書長江俊霆、智庫副執行長凌濤，也代表朱立倫主席，向羅伊斯伉儷表達最誠摯的問候，感謝他們長期對台灣的支持。



國民黨表示，過去朱立倫訪洛杉磯，曾剛下飛機抵達飯店即與羅伊斯對談，互動密切；美國國會訪問團訪台，羅也與朱立倫多次互動，針對台美關係、經貿交流、政黨外交等議題深入對談，雙方長期關係良好，有深厚友誼。因此，此次見面特別親切熟悉。



國民黨表示，席間瑪麗羅伊斯也分享她在特朗普政府底下的台美教育計劃“傅爾布萊特學者交流計劃（Fulbright Scholarship）”，席間凌濤提及他曾獲選傅爾布萊特獎學金，雖然後來行程未能參與，但今年五月他再度參與美國國務院“ACYPL領袖計劃”，恰巧瑪麗羅伊斯也曾受選為ACYPL成員兩次，雙方分享經驗，對推動交流深感支持。



另外，訪團成員駐美代表處秦日新、青年代表羅雍勝、康晉瑜也觀察，針對即將到來的11月美國總統選舉，討論美台選舉的選民資料保存方式，相較美國的選民資料公開透明兩黨皆可取得，台灣則由政府保存；另外討論到“不在籍投票（Absentee Voting），美國在疫後也曾出現“幽靈投票”、“非美國公民投票”的情況，共和黨強調落實選民查驗工作，已成為今年美國大選重要議題，此情形與近期台灣選罷法修法中有關連署格式，以及如何確認是本人連署問題的討論，似有異曲同工之處。