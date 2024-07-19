國民黨觀選團：特朗普演講兩度提及台灣議題

國民黨代表團19日參與美國共和黨代表大會壓軸議程。（國民黨提供） 中評社台北7月19日電／中國國民黨代表團19日觀摩美國共和黨代表大會最後一天的行程，大會由美國前總統特朗普壓軸登場，發表演說。內容除提及槍擊經歷、國際衝突、公平選舉、非法移民、人民就業和失業狀況、以及能源政策方向外，還兩度提及台灣議題。國民黨認為，唯有透過自主防衛（defense）以及持續對話（dialogue），才能降低兩岸戰爭風險。



國民黨表示，特朗普在演講中兩度提及台灣，他憂心表示，愈來愈多衝突陰影將籠罩台灣、朝鮮、菲律賓和整個亞洲，全球也正處於第三次世界大戰邊緣，也提到國家要有足夠的戰力，才能阻止戰爭發生。國民黨認為，“中華民國”要有自立自強的能力，主張透過自主防衛（defense）及持續對話（dialogue）降低戰爭風險，以國民黨主席朱立倫持續提倡的“2D戰略”來維護區域和平、維持“國家安全”。



另外，國民黨指出，特朗普向群眾保證會建立完善的投票制度，其中強調要有身分驗證，以確保選舉公正進行。台灣近日針對選罷法的討論聚焦如何確認為“本人連署”，與美國選舉之議題焦點不謀而合，顯見就算對先進民主國家如美國，如何改革選舉體制、進一步深化民主發展，都是最重要的議題。



國民黨提到，有關能源議題，特朗普的態度非常明顯，美國的能源必須獨立自主。特朗普提到發展AI產業尤其需要大量能源，且至少是美國現能源需求的兩倍。國民黨強調，這提供台灣反思自身能源政策以及AI產業發展的方向，唯有充足的能源供應才能厚實台灣高科技產業的發展基礎，而維持高科技產業的兢爭力才能讓台灣有更多籌碼，“大國如美國都擔憂，何況能源嚴重倚賴進口的台灣”？



這次黨代表大會，國民黨代表團江俊霆、駐美代表處秦日新、智庫副執行長凌濤、青年代表康晉瑜、羅雍勝出席。本次除瞭解共和黨未來的政策走向，也深刻感受美國共和黨歷經特朗普槍擊、副總統提名後空前的團結氣勢。國民黨8月另將派團前往民主黨代表大會觀選。

