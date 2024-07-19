劉孟俊：中美科技戰改變全球經濟秩序

中經院第一研究所研究員兼所長劉孟俊。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月19日電（記者 俞敦平）政治大學國際關係研究中心19日舉行研討會，針對聽眾提問關於中美科技戰是否造成了新的經濟常態的出現？中華經濟研究院第一研究所研究員兼所長劉孟俊指出，大陸在科技領域的投資和發展逐漸改變全球經濟秩序，尤其是中美之間的科技競爭愈演愈烈。這種現象不僅影響國家安全，還對社會和諧以及國際關係帶來深遠影響。



研討會上一位聽眾提問，中國大陸正努力透過國家資本大量的投入科技發展，來試圖縮小中美之間的科技差距。他表示，自從特朗普發起貿易戰後，國家安全與全球經濟貿易秩序之間的界限變得模糊，國家資本對科技發展的介入越來越常見，並詢問這是否會成為新的經濟常態。



針對此問題，劉孟俊做出了詳細回應。他指出，國家資本進入科技領域，特別是關乎國家安全的部分，使得這一議題比以往更為複雜。過去，科技的主要目的是提高生產力和國家財富，但現在科技所扮演的角色遠超出這些範疇。



劉孟俊以中國大陸的科技發展為例，特別提到AI技術的應用。他指出，AI技術可以節省人力、提高產品質量、應對人口老化等問題，這些都是正面的應用。然而，AI技術也可能被用於詐騙，削弱社會和諧與互信，這對於民主社會而言是一大挑戰。



此外，劉孟俊提到，科技的應用不僅僅限於國內發展，還可能對國際間的緊張局勢產生影響。例如，美國對TikTok的擔憂正是源於此。國家資本與科技的結合，不僅涉及國內的進步，也關係到國際間的競爭與緊張。



劉孟俊最後強調，現今科技發展的複雜程度已超出預期，不僅改變了國家內部的經濟與社會結構，也在國際間引發新的挑戰與議題。