美籲台增防衛預算　施威全：幫打仗還自掏錢

菱傳媒董事長施威全。（中評社 資料照） 中評社台中7月20日電（記者 方敬為）繼美國共和黨“總統”候選人特朗普點名台灣要付保護費，其“總統”任內的“國安”顧問歐布萊恩更建議，台灣應增加“國防”支出到GDP的5%。曾任陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，穩定區域形勢並非台灣增加軍費支出就有用，台灣的“國防”預算若占GDP的5%，是英國的兩倍，結果就是台灣年輕人幫美國打仗，還得掏錢買軍備。



施威全認為，從特朗普到歐布萊恩的發言，顯然是為了選票考量，透過公開講話討美國軍工複合體金主的歡心，爭取支持，相關做法在實質上，並無法真正有效達到穩定台海形勢的效果。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體菱傳媒董事長。



特朗普總統任內的國安顧問歐布萊恩（Robert Charles O'Brien）17日表示，建議台灣至少要將“國防”支出增至“國內”生產毛額（GDP）的5%，以跟上中國武力的發展，展現防衛的意志以呼應特朗普的“保護費”，相關說法引發議論。

