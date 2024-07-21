范斯說要全力對付中國？施威全：片面狹窄

菱傳媒董事長施威全。（中評社 資料照） 中評社台中7月21日電（記者 方敬為）美國共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）稱，特朗普若當選將盡速結束俄烏戰爭，專心應付中國。曾任陸委會主委辦公室主任、《菱傳媒》董事長施威全接受中評社訪問表示，范斯的說法偏向政治語言，因為特朗普本身在政策性的發言上，仍採取戰略模糊，加上特朗普的政治風格以商業利益為導向，美國、中國互為主要貿易夥伴，不太可能你死我活。



施威全，台灣大學建築與城鄉所碩士、倫敦大學伯貝克法律學校博士，在賴幸媛擔任陸委會主委時間擔任簡任秘書，曾任“行政院”中部聯合服務中心副執行長、新北市經濟發展局長等職，現職為網路媒體菱傳媒董事長。



共和黨副總統參選人范斯接受訪問時指出，若特朗普當選後，將與俄羅斯、烏克蘭協商，儘速結束俄烏戰爭，讓美國專心應對中國，因為中國是美國“最大的威脅”。



針對特朗普若當選後的中美關係，施威全認為，范斯的說法僅供參考，無法確立為特朗普未來的政策走向，選舉期間有政治性語言也有政策性發言，雖然特朗普前一陣子在群眾演講中提到，若當選，俄羅斯攻擊烏克蘭或者是中國大陸攻台，“就會轟炸北京與莫斯科”，聽起來駭人，但顯然是偏向激情性的政治語言。

