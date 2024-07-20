連勝文語中評：特朗普當選 台面對最大風險

國民黨副主席連勝文接受中評社訪問。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月20日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統候選人特朗普日前接受美媒訪問時直白說，美國數十年來都為台灣提供保護，台灣應該付錢給美國。對此，中國國民黨副主席連勝文接受中評社專訪時表示，台灣已付了很多保護費，但只得到美國的口頭保護，並沒有實質作為；另外，必須思考真要把台灣安全押在一個無法預測的紐約房地產開發商人（指特朗普）身上嗎？



連勝文說，對特朗普來說，任何人、任何事都是有價格的，只要價格對，符合他的利益，他和敵人一樣可以做交易，這種利我主義者的極致，和他打交道必須非常謹慎。不能把台灣的未來以及這塊土地安全，寄托於用金錢買來的承諾，尤其交易對象是極不可預測。



彭博資深政治記者庫克（Nancy Cook）日前專訪特朗普，談及台灣議題時，特朗普直言，台灣拿走了所有晶片業務，要美國提供保護，台灣應該付錢。



連勝文接受中評社專訪時談及此議題，他表示，第一，台灣已經付給美國保護費很多年了，重點是我們付了保護費，好歹東西要送過來（指軍購），在特朗普第一任美國總統期間，民進黨政府花很多錢買武器，但準時到貨的數量非常少，假設按照美國很多鷹派人士的說法，2027年兩岸可能會開戰，但台灣買的很多美國防衛武器2027年之後才會送來，這該怎麼辦呢？

