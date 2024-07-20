中評關注：爭取下屆高雄市長　綠群雄並起　

高雄8席綠委在6月反對“國會”改革宣講時大合體。（圖：民進黨高雄市黨部臉書） 中評社高雄7月20日電（記者 蔣繼平）民進黨2026年高雄市長黨內初選激烈，已有4名綠委表態爭取，等於高雄8席綠委的半數，重演2018年群雄並起的現象，有意爭取者都展開佈局及爭取曝光，表面上風平浪靜，但派系問題加“國王人馬”等因素何時會點燃戰火，有待觀察。



民進黨高雄8席“立委”之中，已表態爭取2026高雄市長者就有林岱樺、賴瑞隆、邱議瑩、許智傑等4位。另有隱藏名單還包括，傳聞已久的“總統府”秘書長潘孟安，近日也被點名的有“海委會主委”管碧玲、前“勞動部長”許銘春、“內政部長”劉世芳。



主要背景乃民進黨在高雄實力銳不可擋，除了陳其邁執政，今年“立委”選舉8席全上，賴清德又拿到漂亮的得票率。陳其邁任期2026年將屆滿，高雄幾乎只要拿到黨提名就當選保證，黨內初選廝殺，在2月林岱樺開出第一槍，檯面上人選已越來越清晰。



回顧2018年民進黨高雄市長黨內初選，陳菊主政的高雄時代將結束，綠營群雄並起，當時陳其邁、趙天麟、林岱樺、管碧玲、劉世芳殺到刀刀見骨，最後由陳其邁出線，不料因“韓流崛起”，民進黨意外痛失高雄，直到2020年順利“罷韓”，才讓陳其邁奪回市長寶座。



對於2016接班人選，陳其邁目前看不出有屬意人選，態度都是鼓勵、開放，似乎也在觀望合適接棒人選，尚未鎖定對象，有意挑戰上位者自然躍躍欲試。