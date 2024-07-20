連勝文：哪怕萬箭穿心也要想辦法給和平機會

國民黨副主席連勝文向中評社分享兩岸交流的感想。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月20日電（記者 張嘉文）中國國民黨副主席連勝文今年6、7月分別代表國民黨率團前往大陸交流，他接受中評社專訪時表示，希望這樣的交流達到三個目的，一是國民黨把握和大陸高層的聯繫溝通；二是把握機會向大陸民眾傳達台灣多數民眾希望兩岸和平的想法；三則是藉此和大陸溝通未來能特別加強青年各方面的交流，尤其是大陸青年來台部分。



對於國民黨進行兩岸交流屢遭民進黨打擊，連勝文強調，面對兩岸關係持續惡化，國民黨能做的就是透過上述方式，盡量化解兩岸誤會，讓兩岸關係如自由落體惡化的速度能緩慢一點，國民黨沒有辦法阻止自由落體往下掉，因為不是執政黨，能幫忙減緩已是盡最大努力。



連勝文說，面對綠營的打擊，如果什麼都怕人家講，怕人家罵，戒慎恐懼、擔心害怕，真的什麼事都不用做了，和平是要靠大家努力創造出來，而不是會從天上掉下來，更何況現在兩岸官方完全沒互信，只能靠民間力量來維繫雙方交流，哪怕萬箭穿心，也要想辦法給和平一個機會。



連勝文6月代表國民黨率團出席大陸海峽論壇，在會中指出“作為一個道地的台灣人，也可以是一個堂堂正正的中國人”；7月則再度率團參加北京的兩岸青年峰會，強調兩岸應好來好往，互相刺激對方、以各種動作表達敵意不是兩岸發展的正規方向。相關效應在大陸都引發討論。

