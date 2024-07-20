中評關注：綠寧付美保護費讓台基層繼續苦？

賴清德還未對特朗普保護費說法發表公開回應。（照片：府方資料照） 中評社台北7月20日電（記者 黃筱筠）最近美國總統候選人特朗普談及“台灣拿走了我們大約百分之百的晶片業務”，他認為台灣應該付給美國保護費。此說法一出，賴清德至今沒有公開回應，但“行政院長”卓榮泰則暗示性提到要負起更大責任，綠委們更是認為提高軍費是合理。如果未來特朗普當選，“國防”預算提高已可預見，也勢必排擠其他民生預算、基層弱勢照顧等，執政黨難道只看到戰爭準備，沒有看到民生疾苦？



特朗普“保護費”的說法，對比賴清德上任後持續對抗大陸的路線，台灣未來編列更多對美軍購預算，是非常可能會發生。賴清德也已經選邊站，只能往美國靠，只要未來美國要台灣買什麼武器，說不的機會很低。



賴清德其實是有其他選擇，只要化解兩岸關係，軍事對峙的氛圍降低，就不一定要靠美國的軍事武器，但“賴政府”至今沒有拿出具體作為化解兩岸僵局。加上賴清德數度公開強調“新兩國論”的說法，縱使陸委會代為解釋兩岸關係是依照兩岸人民關係條例，當然是兩岸關係，但只要賴本人不澄清，兩岸關係就不可能有融冰的可能。賴清德放棄兩岸和解路線，美國就有更多空間操控台灣軍售。



特朗普提到保護費的說法後，他任內的國安顧問歐布萊恩還說，台灣“國防”預算要增加到GDP 5%，就如綠委所說，蔡政府執政已經從2%提到到2.5%，“國防”預算從一年新台幣3500億元提高到6000億元，增加幅度將近六成。但若特朗普執政這樣的“國防”預算顯然還是不夠。



美國要求台灣增加軍費促進美國經濟，但台灣只要增加軍費，就會排擠其他預算。台灣最近常常發生底層家庭悲歌，曾發生家長帶著小孩輕生的不幸案例，在民進黨執政這幾年，這些狀況增多，很可能是疫情帶來經濟影響，或是物價通膨之後對基層社會帶來壓力。這些問題需要政府更深層去分析、解決，並且編列相關預算，或者社會一再強調少子化的“國安”議題，若能減少軍費支出，將總預算用在更適合的項目上，對民眾生活幫助更大。執政黨不應該一昧配合美國政策，應該先思考台灣民眾所需。



賴清德上任之後，朝野對抗加劇，台灣社會充滿民粹對立，社會氛圍非常仇視，賴又鼓動，若在野黨不尊重“憲法”法庭，對“國會”改革修正法案的暫時處分裁定或是未來“釋憲”結果等，未來青鳥還會飛出來。賴一再鼓動群眾出來，製造社會對立，強化抗中力道，加上未來若特朗普要求軍費增加，以及目前正在加強全民防衛動員等一系列動作，似乎都在積極為戰爭做鋪陳。

