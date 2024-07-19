“國會”改革受阻　柯：令人擔憂台灣民主前途

柯文哲晚間發文批評綠介入司法。（照片：柯文哲臉書） 中評社台北7月19日電／“憲法法庭”19日針對“國會”改革修法相關條文做出暫時處分的判決。台灣民眾黨主席柯文哲19日晚間在臉書發文表示，“憲法法庭”等同於對“國會”改革正面宣戰，做出違背民主改革的裁決，令人擔憂台灣的民主前途。



柯文哲說，甚至民進黨發言人吳崢今早直接預告下班前就會做出裁決，顯然“憲法法庭”和民進黨聲氣相通，變成執政黨的政治工具。民進黨介入司法，甚至是“憲法法庭”過程斧鑿斑斑，令人嘆為觀止。



柯文哲臉書全文如下：



今天“憲法法庭”針對賴清德“總統”結合“總統府”、“行政院”、“監察院”、“立法院”“四箭齊發”提出暫時處分聲請做出的裁決，等同於對“國會”改革正面宣戰，這樣的結果，令人為台灣的民主前途擔憂。



去年大選時，台灣民眾黨的第一場政見記者會就是“國會改革”，目的是為了補強“立法院”的監督能力，改善“總統”有權無責的問題。選後，民眾黨隨即在“立法院”推動相關法案，這些法案內容也都是過去民進黨提出的。



“權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化”，民進黨過去8年完全執政，“國會”改革卻停擺多年。如今三黨不過半，台灣民眾黨發揮關鍵少數的力量，替民進黨實現當年的理想，結果民進黨竟然是背棄自己的理想，全力反擊多數民意支持的法案。



長久以來，台灣人民對於司法有高度的不信任。今天，“憲法法庭”，從受理聲請、開庭程序，一直到近乎將全部的改革成果暫停適用的裁決，只用了22天，過程爭議不斷，包含是否應該受理聲請、正反雙方完全不對稱的律師人數，到最後做出違背民主改革的裁決。



今天一早，民進黨發言人吳崢直接預告“憲法法庭”下班前就會做出裁決，顯然“憲法法庭”和民進黨聲氣相通，變成執政黨的政治工具，中立性跟獨立性蕩然無存，無怪乎人民無法信任司法。 對於執政黨介入司法，甚至是“憲法法庭”，過程斧鑿斑斑，令人嘆為觀止。如果賴清德繼續以意識形態跟民意作對，台灣民主前途堪慮。



民眾黨會繼續以“清廉、勤政、愛民、愛鄉土”為己任，堅持做對的事，勇往直前，絕不退縮！我相信這才是台灣真正需要的。