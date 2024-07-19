巴黎奧運代表團啟程　卓榮泰送機加油

卓榮泰19日晚間於桃園機場替中華代表隊送機。（行政院提供） 中評社台北7月19日電／2024巴黎奧運開幕即將登場，“行政院長”卓榮泰19日晚間前往桃園國際機場歡送台灣參加2024巴黎奧運代表團，並為選手加油、打氣。卓榮泰也致贈“台灣藍鵲吊飾”給所有選手與教練，祝福代表團像動作敏捷的台灣藍鵲般，都能發揮團隊精神、矯健身手與最佳實力。



代表團這次共有60名選手將參加16項巴黎奧運競賽。由於過去曾發生選手搭經濟艙，隨團官員搭商務艙的爭議，“教育部長”鄭英耀日前表示，基本上，教練和選手都以搭乘商務艙為主，但代表隊回台時間會有所調整，若商務艙坐位不夠時，將以選手優先，會事先取得教練同意，安排需轉機返台的商務艙，或搭乘同班機的豪華經濟艙。



中華田徑、游泳代表隊19日晚上11時30分搭乘班機前往法國。卓榮泰致詞時表示，這麼多年來，他終於有機會在奧運代表團出發前，來到機場歡送，並代表政府與人民為所有代表隊的好手們加油、打氣，令他感到無比榮幸。



卓榮泰說，他今日也特別準備“台灣藍鵲吊飾”致贈代表團成員。台灣藍鵲是群居的動物，動作非常敏捷，也是台灣特有種動物，希望所有選手像台灣藍鵲一樣，都能發揮團隊精神、矯健身手與最佳實力，並帶著民眾最誠摯的祝福，在奧運比賽中，展現自己最佳成績。



卓榮泰致贈“台灣藍鵲吊飾”予選手及教練，由游泳選手韓安齊、田徑選手林昱堂代表受贈，並與“行政院秘書長”龔明鑫、發言人陳世凱、“教育部次長”張廖萬堅、“體育署長”鄭世忠、“中華奧林匹克委員會”主席兼代表團團長林鴻道、副主席蔡賜爵、榮譽副主席曁賽中工作支援團團長陳士魁、總領隊張煥禎、運動訓練中心執行長龔榮堂等人與代表團成員，一同於“All WIN，一起成為中華隊！”布條後合影留念。