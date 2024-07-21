民進黨今全代會　進入賴清德全面領導時代

民進黨全代會今天登場，當舉行黨職改選，這次全代會訴求“守護台灣、民主團結”。（照片：民進黨提供） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）民進黨全代會今日在台北國際會議中心登場，是賴清德就職後，黨內權力結構首次重新洗牌，即將接迎接賴清德時代的來臨。



蔡英文辦公室已表示，蔡英文另有私人行程，已向中央黨部請假不出席。這也代表政治上領導“蔡下賴上”，而黨內領導也由賴全面掌握。



外界關注蔡英文卸任之後，英系在黨內勢力也逐漸減弱，日前賴清德參與阿里山林道鐵路通車特，從英系嘉義縣長翁章樑到英系大將陳明文兒子、“立委”陳明文、英系“立委”王美惠全程陪同，英系靠向賴清德的動向明顯。



英系目前在中常會有2席中常委蔡易餘、黃承國，過去蔡英文執政時，有時還能奧援其他派系，這次改選，英系中常委規劃名單為“立委”王世堅、前“立委”蘇治芬。英系能否拿下二席常委，黨內認為有些難度，除非和其他派系換票。



相對於蔡英文不岀席全代會，保外就醫的前“元首”陳水扁將出席，對黨職改選進行投票。蔡英文卸任前夕傳出特赦扁的消息，扁後來也親自證實這項傳言，並談到特赦生變是不願簽犯罪切結繳回千萬美元。今天扁出席全代會除了以前黨主席是黨然黨代表身份投票之外，是否也間接對賴清德施壓？



民進黨員日前投票選出309席票選黨代表，再加上由“立委”、“直轄市”議員、歷任黨主席、縣市長等黨公職所組成的308席當然黨代表，這617票將在全代會時改選中執委、中評委。按照規定，黨代表選出30席中執委後，再從這30席中執委選出10席中常委。



民進黨這屆將卸任的中常委派系分布，新潮流3席、英系2席、“正國會”2席，蘇系1席、湧言會1席、綠色友誼1席。賴清德上任後，第一次的全代會黨內權力結構洗牌，黨內也評估“親賴系統”包括新系、民主活水、綠色友誼連線等預料可拿下中常委過半席次。

