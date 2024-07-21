陽光沙灘比基尼　新北貢寮海洋音樂祭嗨翻

貢寮海洋音樂祭年輕正妹、男女。（中評社 張穎齊攝） 中評社新北7月21日電（記者 張穎齊）2024新北市河海音樂季—貢寮國際海洋音樂祭19至21日舉行，今年邁入第22年，現場湧入上千民眾，全場嗨翻天，有音樂饗宴與海風吹拂，以及陽光、沙灘、比基尼等，一年一度盛事全民嗨爆。中國國民黨籍新北市長侯友宜20日深夜也來共襄盛舉，與年輕人一起大喊“Rock！（搖滾）”



貢寮國際海洋音樂祭是2000年時任親民黨籍台北縣長周錫瑋任內首辦，一直辦到2019年連續20年不間斷，但2020年遇到疫情，停辦至2023年，原本侯友宜將決議不再續辦，因受到民進黨籍新北市議員林裔綺、時任綠委賴品妤及貢寮區里長、年輕人等反彈，侯友宜決定續辦，2023、2024年都辦，因此邁入第22年。



貢寮海祭位在新北市貢寮區福隆海水浴場，有福容大飯店、沙雕、海灘戲水、舞台演唱會、小吃攤酒攤等，許多從四面八方來的民眾玩得不亦樂乎。而貢寮海洋音樂祭也是孕育不少著名歌手樂團的搖籃，包括五月天、伍佰、陳綺貞、蘇打綠、盧廣仲、八三夭等。



現場年輕俊男美女十分活力，眾人玩水、玩沙、聽團，雀躍不已，海祭是新北年度盛事，不少網紅、網美、韓國、香港、東南亞等海內外民眾都到場同樂。