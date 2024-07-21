金廈泳渡今登場　羅文嘉：和平距離不應遠

羅文嘉、陳玉珍等人出席第12屆金廈泳渡開幕典禮。（海基會提供） 中評社金門7月21日電／第12屆金廈泳渡21日於金門登場，海內外約1200參與，大陸福建省體育局長葉得盛也於19日率174人海泳團經小三通赴金門參賽，其中包括20位官員。海基會秘書長羅文嘉21日受邀出席開幕典禮致詞時表示，小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠。



小金門（烈嶼）到廈門的距離不過6公里，第21屆金門海上長泳暨第12屆金廈泳渡21日於金門縣烈嶼鄉雙口海灘登場，海基會副董事長兼秘書長羅文嘉應邀出席“金廈泳渡”開幕典禮，一同出席開幕典禮的貴賓，包括金門縣副縣長李文良、中國國民黨“立委”陳玉珍、國民黨金門縣議會議長洪允典等人。



金廈泳渡今年新增男女800公尺競賽組，卓承齊游出10分33秒封王，鄧羽彣則以11分37秒稱后。



羅文嘉表示，金廈泳渡活動從2009年開始舉辦，雙數年從金門游到廈門，單數年是從廈門游到金門，彼此雙向往來，游來游往，熱烈歡迎對岸朋友一起來參加泳渡活動。



羅文嘉說，他來到金門感觸很深，過去金門長期是軍事管制區，直到1992年解除軍管，1994年台灣本島與金門才能自由往來，這段路走了將近45年。如今金門已從過去的軍事堡壘變成現在的和平之島，一方面代表文明進化，另一方面也代表人民對和平的渴望。文明的進化要不斷前進而不要後退，達成和平的方法有很多，但雙向的對話交流是不可缺少的。



羅文嘉認為，金門從充滿肅殺之氣的軍事堡壘，到如今舉辦充滿加油歡呼的和平體育競賽，這就是進步。兩岸需要有智慧與善意，去追求與維持這種進步。



羅文嘉指出，他今天代表海基會與陸委會來參加，代表陸委會非常重視這項具有傳統意義的活動，這就是有來有往的雙向交流、對等交流，能夠反映對和平的期望。小金門到廈門的距離不過6公里，兩岸距離這麼短，和平距離不應該那麼遠，他非常歡迎來自大陸的好朋友來台灣、來金門游泳爬山、看好山好水，看看台灣的溫暖人情。