民進黨新賴系獨霸　林右昌：民主程序產生

林右昌。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行全代會，可望迎來新賴系時代。民進黨秘書長、“正國會”大將林右昌會前受訪表示，民進黨是有制度的民主政黨，有次序進行全代會，比較重要的是政黨價值在哪，要作為領導台灣的第一品牌，至於剛剛提到全代會，是黨內民主程序產生黨職。



林右昌表示，這次全代會主軸是“守護台灣，民主團結”，民進黨是第一品牌，現在碰到內外挑戰，“立法院”、法律上也碰到挑戰。因此，守護台灣是現在社會面對的最重要課題，也是全代會這次主軸“守護台灣”。



至於為了保住“正國會”兩席，是否與新系合作？屬“正國會”的林右昌說，民進黨是有制度的政黨，我們全代會是民主開放程序，一切都是非常有制度。



民進黨“正國會”中常委陳茂松出席中常會前受訪說，為什麼新潮流沒有奧援被“正國會”開除的陳亭妃，過去“正國會”不分區都拒絕背書，衹有陳亭妃到中執會替賴清德背書，應該要挺陳亭妃才對。



他也強調，大家都是好朋友，都是同事。至於“正國會”是否有信心拿下兩席中常委，他也說，大家都盡力，不是信心問題，大家都要努力。



至於陳水扁會出席投票，是否挺陳亭妃？陳茂松則說，他不知道，沒有聽到。