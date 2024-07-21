關係緊張？賴清德全代會點名肯定柯建銘

民進黨全代會縣市首長等大合照。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）民進黨“立法院”黨團總召柯建銘日昨傳出與賴清德似乎關係不好，賴清德今天在全代會致詞時特別向“立法院”黨團表達感謝。賴說，“立法院”剛結束的這個會期，根據他的經驗，這是近20年來，“立法院”所遇到最大的挑戰。黨團在柯建銘總召、吳思瑤幹事長、莊瑞雄書記長帶領之下，全體“立委”將士用命，全力以赴，成功達成設定的目標，非常不簡單。



民進黨今天召開第二十一屆第一次黨員代表大會，以“守護台灣、第一品牌，民主台灣、團結向前”為大會主軸，向社會宣示民進黨將持續以“守護台灣、鞏固民主”為首要目標，並團結各界力量，帶領台灣穩健向前。



賴清德說，“立法院”剛結束的這個會期，根據我的經驗，這是近20年來，“立法院”所遇到最大的挑戰。但黨團在柯建銘總召、吳思瑤幹事長、莊瑞雄書記長帶領之下，全體“立委”將士用命，全力以赴，成功達成設定的目標，非常不簡單，敬請在座各位，用最熱烈的掌聲，來感謝“立院”黨團的打拚！



他也說，可以料想，未來“立法院”一定充滿挑戰，我們再給他們一個掌聲加油。



賴清德提到，另外，“行政院長”卓榮泰第一次去“立法院”備詢，面對在野黨的強烈質詢，嚴厲監督，有為有守，專業理性，不只是推進了安居樂業的法案，也守住了民主的底線，表現傑出。我們是不是也感謝卓院長和行政團隊的打拚，掌聲鼓勵一下。



他表示，剛剛大家聽取卓院長的施政報告，可以清楚看見，卓院長所負責的“國家希望工程”，無論是經濟發展，造福人民；還是打擊黑金槍毒詐騙，安定社會；甚至擴大社會投資、照顧弱勢，都已經有完整對策，也有初步的成果，非常值得期待。我們也再給他們一個熱烈的掌聲，再加油一下。



賴清德也不忘黨中央說，在這個非常時期，黨中央也非常辛苦，也給林右昌秘書長率領的黨中央團隊，掌聲鼓勵。