復仇？陳亭妃奪中執委第一　賴系林俊憲第二

民進黨中執委選舉開票。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）民進黨今天舉行全代會並進行黨職改選，由於綠委陳亭妃被“正國會”除名，在選舉中執委時競爭激烈，“正國會”新北市議員卓冠廷一票之差痛失中執委，“正國會”中常委陳茂松還一度與黨務人員起爭執，認為關鍵有一票應該算是有效票。最後，秘書長林右昌則裁定維持原來無效票決定，“正國會”也痛失一席中執委。



民進黨全代會黨職改選，中執委選舉中由39名登記參選者選出30席，被“正國會”除名的陳亭妃在中執委選舉拿下最高票22票，賴清德子弟兵有意爭取台南市長提名林俊憲在中執委得票排名第二，拿下21票。陳亭妃與林俊憲都有意爭取台南市長提名，未來發展受到矚目。



其中，“正國會”卓冠廷因為差一票落選，陳茂松向黨務人員提出申訴，有一票因為投票上有爭議，差這一票讓卓落選，若加上中票卓有機會抽籤，但最後同為“正國會”林右昌裁定維持無效票。



中執委當選30位名單如下：



新潮流9席：林俊憲（“立委”）、林宜瑾（“立委”）、邱志偉（“立委”）、徐富癸（“立委”）、黃守達（台中市議員）、戴瑋姍（新北市議員）、張慈馨（高雄市全代）、呂林小鳳（桃園市議員）、鄭志宏（桃園市全代）



綠色友誼連線2席：鍾佩玲（台北市議員）、林益邦（中執委）



民主活水3席：洪申翰（“立委”）、童子瑋（基隆市議長）、潘新傳（台南市黨部前主委）



英系4席：蘇治芬（前“立委”）、王世堅（“立委”）、張嘉玲（新北市議員）、陳淑華（台中市議員）