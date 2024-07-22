中評關注：“國會”改革空轉　藍能硬起來？

國民黨主席朱立倫可能須扮演火車頭角色反制民進黨。（中評社資料照） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）“憲法”法庭在19日下午針對“國會”改革法案作成暫時處分裁定，凍結“國會”改革法案的適用。這讓之前中國國民黨和民眾黨聯手在“立院”不惜和民進黨發生激烈肢體衝突，而順利闖關通過的“國會”改革嘎然而止，後續“釋憲”結果從此次的大法官裁定來看，可能對在野同樣非常不樂觀。



在野的藍白陣營為了聯手通過這次的“國會”改革法案，在“立院”攻防可以說付出相當大的成本，過程中不僅多次在“立院”議場前徹夜排班，肢體衝突守護主席台，國民黨“立法院長”韓國瑜也背負著被綠營痛批不中立的狀況下，一路用過往罕見的舉手表決讓法案能順利通過。



綠營也發動強力抹黑、抹紅的招式，更藉機動員群眾形成所謂的“青鳥”包圍“立院”抗議，累積了不少政治資本。



原本在野正準備大展手腳，組成“國會”如鏡電視和進口蛋等各種調查小組，要開始深查民進黨政府過往可能的弊案，未料這些在大法官的暫時處分裁定後，只能全部停下來，包括邀請“總統”“國情報告”、聽證調查權、藐視“國會”罪、人事同意權等均暫停適用。



雖然此結果早已可預見，但實際發生後，仍大大打擊了在野的士氣，加上面對大法官的暫時處分裁定，目前看來藍營尚未端出實際能反制的方法，第一時間藍營各人士也只是批評司法已死，或者表示遺憾，國民黨主席朱立倫則要大法官發揮良心等等，皆不痛不癢的言論，確實都可能讓藍營壟罩在一片低氣壓中。



加上此一例子出現後，是否會讓綠營找到“立院”少數的突破口，接下來藍白聯手要在“立法院”通過任何不符合綠營利益的法案，綠營打著“違憲”旗號，再向大法官聲請“釋憲”，類似這次的“國會”改革法案“釋憲”過程再重新走一次，都讓在野聯合多數的優勢消失殆盡，更會讓藍委們接下來要強推法案時綁手綁腳，畢竟再怎麼努力也敵不過執政黨府院黨、司法、檢調鋪天蓋地的勢力影響

