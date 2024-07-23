張榮恭語中評：美吃定台灣 綠草蜢弄公鷄

張榮恭。(中評社 資料照) 中評社台北7月23日電（記者 張嘉文）美國共和黨總統候選人特朗普日前受訪稱，台灣應向美國交付保護費。原特朗普政府的國家安全顧問歐布萊恩跟進表示，台灣的軍費應該增加到GDP的5%。中國國民黨前副秘書長張榮恭接受中評社採訪指出，美方一些有力人士之所以對台灣予取予求，指手畫腳，原因是民進黨政府一味“抗中”，失去緩和台海局勢的自主性，使得美方認為台灣沒有美國就無法存活。



特朗普是六月下旬接受彭博商業周刊專訪時作出上述表示的，他還抨擊台灣拿走了美國所有的晶片生意。歐布萊恩接續提出對台灣的軍費要求；按此，台灣的軍事開支將比現在增加一倍，達到政府總預算的四成以上，這比近年美國催促台灣應把軍費提高到GDP的3%（2024台灣國防預算為新台幣6068億元，佔GDP2.5%），激進得非常多。



張榮恭告訴中評社，特朗普和歐布萊恩的論調，反映了吃定台灣的心態。2021年九月，歐布萊恩已曾撰文主張，台灣的兩千個警察派出所都應配置刺針飛彈；2023年三月，歐布萊恩訪台時，鼓吹台灣應該人手一把AK47步槍。這都猶如軍火商作風，令人無法苟同，但是，美方相關論調在中美加劇對抗及“台獨”蠢動的形勢下，屢見不鮮，其性質和方向愈來愈成為美國對台政策的現實。



如果不是民進黨政府在兩岸關係上“抗中拒和”、“倚美謀獨”，美國政客豈有如此狂言妄語的空間？事實上，全球主要國家沒有一國的軍費達到GDP的5%。到處設軍事基地的美國，佔比最高，仍低於4%；中國大陸更低於2%。台灣豈能不顧民眾生活與經濟建設而窮兵黷武到那種地步？然而，特、歐等人回朝掌權的可能性很大，台灣就會被迫變成火藥桶。

