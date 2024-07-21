民進黨中常委出爐！親賴6席、非賴系4席

陳亭妃抽中中常委，非常開心。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北7月21日電（記者 黃筱筠）民進黨下午舉行全代會並改選黨職，最核心的中常委選舉充滿戲劇化，在前桃園市長鄭文燦人馬呂林小鳳獲一票廢票之後，讓被“正國會”除名的“立委”陳亭妃、新系“立委”林宜瑾、挺賴“立委”洪申翰、英系前“立委”蘇治芬必須抽籤，四位選三位，最後賴清德台南子弟兵林宜瑾抽中四號落馬，陳亭妃雖被“正國會”除名，仍在自己實力與運氣之下，拿下中常委。



中常委開票結果，親賴派當選有新潮流2席（邱志偉、林俊憲）；綠色友誼連線1席（鍾佩玲）；民主活水1席（洪申翰）；湧言會1席（王定宇）。非賴派則有英系2席（王世堅、蘇治芬）；蘇系1席（張宏陸）及陳亭妃。



民進黨中常委選舉由30名中執委互選出10席，開票時選票呂林小鳳的名字上是蓋手印，也蓋了林宜瑾，最後由秘書長林右昌裁示為廢票。最後由陳亭妃、林宜瑾、洪申翰、蘇治芬同票2票，抽出三位當選中常委。



陳亭妃第一位抽先，抽中3號，臉上馬上露出笑容。接著抽籤則是林宜瑾抽中4號，代表沒有抽中，林臉上馬上垮下來。接著蘇治芬與洪申翰分別抽中2號與1號。林宜瑾未拿下中常委席次。



中常委選舉當選最後10席為：新潮流2席：林俊憲（“立委”）、邱志偉（“立委”）；綠色友誼連線1席：鍾佩玲（台北市議員）；民主活水1席：洪申翰（“立委”）；英系2席：蘇治芬（前“立委”）、王世堅（“立委”）；湧言會1席：王定宇（“立委”）；蘇系1席：張宏陸（“立委”）；“正國會”1席：陳茂松（中常委）以及陳亭妃。



中評委當選名單如下：洪宗熠（前“立委”）、李宗翰（台南市議員）、張丞儀（桃園市全代／前桃園市黨部主委）、曾朝榮（台中市議員）、蔡昌達（前高雄市議員）、呂孫綾（中評委）、周志賢（中評委）、黃中志（前中評委）、李雨庭（高雄市議員）、陳怡君（台北市議員）、賴瑞隆（中評會主委／“立委”），並由賴瑞隆當選中評委主委。