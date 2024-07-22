鄭文燦人馬逆襲？樊啟明爆賴清德被制衡痕跡

樊啟明表示，民進黨全代會可看出黨內有制衡賴的運作痕跡。（照片：樊啟明臉書） 中評社台北7月22日電／民進黨21日舉行全代會，黨內權力結構大洗牌，10席中常委選舉結果，親賴派當選有新潮流2席、綠色友誼連線1席、民主活水1席、湧言會1席，非賴派則有英系2席、蘇系1席及民進黨籍“立委”陳亭妃。資深媒體人樊啟明21日在臉書發文分析，儘管賴清德能掌握的有六席仍然過半，“但可看出黨內有制衡賴的運作痕跡！”，也可說“鄭文燦的逆襲”讓這場民進黨權力改選的全代會增添一些戲劇性效果



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，其主導的新潮流“北流”勢力萎縮。不過，在全代會中執委選舉中，鄭文燦系統的呂林小鳳在給親賴新系“立委”林宜瑾的選票上，又用手印蓋在自己的名字上，被判定為無效票，林只獲2票，須與其他人一起抽籤。最後林宜瑾籤運不佳、並未當選中常委。



親賴的“大信賴聯盟”在中常委選舉中，雖然拿下6席過半席次，但“燦系”人馬給了親賴的林宜瑾1張廢票，加上被“正國會”除名的陳亭妃抽中當選時，獲英系大聲叫好。至於為何能看出民進黨內有制衡賴清德的運作痕跡？樊啟明分析第一，獨立參選中執委的陳亭妃拿下最高票，搶下兩席中執委，再靠運氣抽中中常委；第二，英系除王世堅外，蘇治芬也是好手氣四搶三抽到中常委。

