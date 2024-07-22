燦系呂林小鳳投廢票　黃揚明：刻意為之

民進黨中常委選票開票，呂林小鳳名字上有手印，該張選票也蓋了林宜瑾，被認為廢票。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／民進黨21日舉行全代會改選黨內權力核心，“燦系”的呂林小鳳投票給原本穩當選常委的新系林宜瑾時，因加蓋手印造成廢票，使林宜瑾得與其他3人抽籤，最終落榜。資深媒體人黃揚明21日在臉書發文表示，呂林小鳳此舉是“刻意為之”，且選舉結果恐是賴清德所不樂見。



民進黨中常委開票結果，親賴派當選有新潮流2席（邱志偉、林俊憲）；綠色友誼連線1席（鍾佩玲）；民主活水1席（洪申翰）；湧言會1席（王定宇）。非賴派則有英系2席（王世堅、蘇治芬）；蘇系1席（張宏陸）及民進黨籍“立委”陳亭妃。



民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，其主導的新潮流“北流”勢力萎縮。不過，在全代會中執委選舉中，鄭文燦系統的呂林小鳳在給親賴新系“立委”林宜瑾的選票上，又用手印蓋在自己的名字上，被判定為無效票。林只獲2票，須與其他人一起抽籤。最後林宜瑾籤運不佳、並未當選中常委。



黃揚明表示，呂林小鳳投下的廢票，跟“立法院長”選舉時民眾黨“立委”陳昭姿的指印沾污完全不同，這指印是“刻意為之”，目前民進黨內自然將這張選票推測為“燦系”的呂林小鳳所為。



無論刻意跑票的動機為何，黃揚明認為，此舉導致新系少一席，陳亭妃、蘇治芬雙雙當選的結局，票選中常委中，信賴系6席VS非賴系4席，雖不影響民進黨內派系權力結構，這恐仍是賴清德所不樂見。



黃揚明直言，新潮流過去一直是紀律嚴明的派系，此次的跑票事件，會有什麼後續處理也值得觀察。