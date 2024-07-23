中評關注：柯談選台南高雄　示好盧秀燕？

柯文哲與盧秀燕都被視為角逐2028大選的可能人選。（中評社 資料照） 中評社台中7月23日電（記者 方敬為）台灣民眾黨主席柯文哲日前對投入2026縣市長選舉表示，戰略上“應該是選台南跟高雄，不會選台中”。據了解，民眾黨內部不少人建議柯2026出面角逐台中市長，因為民眾黨在台中有支持利基，但柯卻公開否決，不禁讓人聯想到在向可能角逐2028大選的中國國民黨籍台中市長盧秀燕示好，布局柯、盧合作的可能性。



小笠原欣幸在《東洋經濟》提出觀點認為，民眾黨要避免泡沫化，柯文哲2026年可以參選台中市長，他認為，台中是選舉“搖擺區”，適合柯文哲的政治特質，不論是否當選市長，都能為2028蓄積能量、創造聲浪。柯文哲20日回應表示，小笠原欣幸對台灣政治生態非常理解，但畢竟是學者，“如果戰略考量，應該是選台南跟高雄，不會選台中”。



柯文哲在2026九合一選舉是否御駕親征，民眾黨內部尚未定調，但若參選，台中市確實為不少人認為適合的選擇，民眾黨台中市黨部主委、市議員江和樹就多次公開籲請柯考慮選台中，因為民眾黨在台中市有支持利基。



柯文哲2024大選在台中得票率30.05%，高於全台得票率平均值26.46%，甚至高於柯文哲曾執政8年的台北市（23.79%），此外，2024民眾黨在台中拿下24.73%的政黨票，為全台縣市第四大票倉，柯文哲若角逐台中市長，確實有機會當選，尤其2026台中市長選舉將是新人競逐的局面，無所謂現任者優勢，對柯文哲而言也是一大契機。



據了解，柯文哲7月6日到台中參加潑水節活動，當天與中部多位中小企業主會面時，多人問及柯文哲未來動向，也有民眾黨人士建議柯文哲選台中市長，認為北部是國民黨有優勢，南部有民進黨，民眾黨則應學習日本第三大黨“日本維新會”，在第二大城大阪打下一片江山，屹立至今。

