蘇起：兩岸對話是台灣唯一自救方法

前“國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文）美國大選變數大，台灣如何因應兩岸關係影響。前“國安會秘書長”、台北論壇基金會董事長蘇起今天表示，兩岸要對話是台灣唯一自救方法，不想辦法處理兩岸關係，什麼都交給美國，大選後美國可能兩手一攤，自顧不暇，還管得到台灣嗎？因此要學會自救，否則就看著辦吧。



現年82歲的美國總統拜登21日下午宣布退出2024年總統大選，並且表態支持“副總統”賀錦麗出戰共和黨候選人特朗普，對美國大選投下震撼彈。



台灣大學社會科學院和台北論壇基金會今天共同主辦“美國總統大選觀察”座談會，由台北論壇董事長蘇起主持，邀請台大社會科學院長蘇宏達、政治大學外交系教授何思因和聯合報副總編輯郭崇倫等人與談。



蘇起在會中接受媒體訪問時表示，雖然拜登退選，但要說特朗普現在可以躺著選還不一定，因為美國現在共和黨和民主黨兩邊的情緒都很強烈，之前多是民主黨的高層希望拜登退選，但民主黨的基層群眾還是很忠心，尤其仇恨特朗普很深，所以民主黨的團結度還是很高，所以不敢說誰會贏，但不管輸贏，兩邊愛恨值這麼強烈，那接下來選舉結果對美國不是大亂就是小亂。



蘇起認為，現在有關特朗普相關言論，譬如台灣要付保護費等等，現在都還是選舉語言，後續要看特朗普真的當選後，任用什麼人來協調，執行的政策到什麼程度來判斷。