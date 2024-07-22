陳亭妃與“正國會”摩擦　陳明澤：高層會解決

民進黨高雄市議員陳明澤。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月22日電（記者 蔣繼平）民進黨全代會改選，“正國會”中常委席次從2減為1，被“正國會”除名的綠委陳亭妃仍搶下一席受到矚目。同屬“正國會”的民進黨高雄市議員陳明澤接受中評社訪問指出，陳亭妃那一席也算“正國會”，因此實力可以說是有保住。如果之間有什麼摩擦誤會，上面應該還是會去解決。他也認為，黨內派系消長就像魚兒游來游去的，只要方向不變就好。



民進黨昨天召開全代會改選權力核心，親賴系人馬拿下6席中常委過半數，非賴系則拿下4席。其中，被“正國會”除名的“立委”陳亭妃也搶下一席。民進黨新一屆中常委當選名單：林俊憲（新）、邱志偉（新）；王世堅（英）、蘇治芬（英）、張宏陸（蘇）、洪申翰（民主活水）、鍾佩玲（綠色友誼）、王定宇（湧言）、陳茂松（“正國會”）、陳亭妃。



陳明澤，1963年生，高雄湖內人，長榮大學經營管理研究所碩士。資深民進黨高雄市議員，從縣市合併前迄今已連任五屆議員，地方經營紮實。曾任民進黨高雄縣黨部（第十屆）主任委員、台南證券董事、台南市證券投資人協會理事長。



對於“正國會”中常委席次從上屆2席變為1席，陳明澤表示，只要理念不變，大家的方向一致就好，小摩擦未來也可以消除。他認為，“陳亭妃那一席的話，說起來也算“正國會”的”，那算起來“正國會”還是兩席，實力可以說是有保住。



陳亭妃被除名的事裂痕不大嗎？陳明澤表示，如果之間有什麼摩擦誤會，應該還是會去解決。整體來講，黨有黨的紀律，每個組織也都有紀律，但如果在不完善的架構下所作的處分，應該都是可以另外去思考該怎麼解決。



對於派系的消長變化怎麼看？陳明澤表示，大家都在民進黨架構下，黨內派系消長，就像魚兒游來游去的，沒有什麼好去闡述的，只要方向不變就好。

