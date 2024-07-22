全代會鄭系跑票　林國成：綠內部鬥爭恐加劇

民眾黨委員林國成接受媒體採訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北7月22日電（記者 俞敦平）民進黨21日舉行全代會並進行中常委選舉，因為被視為前桃園市長鄭文燦人馬的桃園市議員呂林小鳳的跑票，導致新潮流派系未能如預期拿下三席中常委，最終僅獲得兩席。台灣民眾黨籍“立委”林國成今受訪時指出，這次選舉結果顯示民進黨內部的權力鬥爭逐漸浮現，未來可能會加劇。



民進黨在全代會7月21日進行中常委選舉，原本預計新潮流派系能拿下三席中常委。然而，呂林小鳳的選票被視為廢票，導致新潮流的林宜瑾未能當選中常委。此事被解讀為親鄭派對鄭文燦遭羈押一事的不滿表現。



對此，台灣民眾黨籍“立委”林國成表示，他在觀看民進黨的中常委選舉過程時，注意到賴清德派系和非賴系派系之間的權力平衡。在這次選舉中，新潮流派系原本計劃穩定拿下三席，但最終只獲得兩席，這並不讓人意外。林國成認為，呂林小鳳的選票被視為廢票，很可能是她刻意表達抗議和不滿的行為。這一事件反映出民進黨內部的權力鬥爭開始浮現，儘管表面上看似平靜，實際上暗中較量不斷。



林國成進一步指出，如果鄭文燦未被羈押，中常委選舉的結果可能會有所不同。他相信支持鄭文燦的人目前可能不敢表態，但未來內部鬥爭的機率依然很高。



林國成最後強調，這次選舉結果顯示出民進黨內鬥的警訊，未來可能會對黨的權力核心和決策產生影響。他希望民進黨能夠先解決內部問題，維持黨內穩定，才能更好地應對外部挑戰。