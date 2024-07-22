湧言會：鄭光峰與陳其邁合作　沒跑票問題

湧言會成員解釋，鄭光峰原本就是與陳其邁合作，奧援英系沒有跑票問題。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電（記者 黃筱筠）民進黨中常委選舉，傳出湧言會高雄市議員鄭光峰跑票，讓英系前“立委”蘇治芬因為關鍵這一票，取得抽籤資格，最後抽中當選中常委。湧言會成員表示，鄭光峰是高雄市議員，原本就是湧言會與高雄市長陳其邁合作的中執委席次。既然湧言會支持的中常委、“立委”王定宇有穩定的3票中執委支持，鄭光峰這一票就讓他自由意志想支持誰就支持，“沒有跑票的問題”。



民進黨昨天舉行全代會並進行黨職改選，中執委與中常委選舉都有些令人驚奇的地方。



根據派系來看，中執委30人名單中，新潮流拿下9席是最大贏家，但卻沒有拿下規劃的3席中常委，確實讓新系頗為訝異。英系則握有4席中執委席次，但因為規劃2席中常委，仍需要有其他派系奧援。而“正國會”原本希望能握有兩席中常委，卻因為除名“立委”陳亭妃，讓有些黨代表“跑票”，中執委席次僅有3席，少了原先規劃的卓冠廷這席，出走的陳亭妃則拿下2席中執委。



另外，過去被視為海派，目前改為湧言會則穩定成長握有4席中執委，讓派系規劃的王定宇穩穩坐上中常委位置，甚至還有多1席中執委可以分配給其他人。



過去王定宇選舉時也被其他非新系支援過，海派過去與英系的前中常委黃承國關係也不錯，這次湧言會多了1席中執委可以運用。湧言會成員說，鄭光峰雖然是湧言會，但也是高雄市議員，與陳其邁關係不錯，這一席可以自由運用，配給蘇治芬之後，讓蘇可以有2席中執委支持，之後參與抽籤，最後也抽中中常委。