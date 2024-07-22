翁履中析賀錦麗問題也很多　要看副手人選

美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／美國總統拜登宣布不爭取連任，引發全球震撼。美國德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中研判有三大理由，第一是在這樣下去民主黨不只總統，可能參眾兩院選舉皆輸。第二是要顧好民主黨傳統金主，第三則是兒子杭特拜登（Hunter Biden）的官司問題。對於最可能接手參選的副總統賀錦麗（Kamala Harris），翁提到賀錦麗也有相當多問題，剛提名可能還有慶祝行情，但是長遠來看，還得看賀錦麗的副手能否為她加分。



對於民主黨接下來選情的變化，翁認為剛提名可能還是會有慶祝行情，會有一點拉升。但是時間一拉長，關鍵還是在賀錦麗找的副手，最好是男性，且來自搖擺州的人選，比如呼聲高的賓州州長夏皮羅（Josh Shapiro ）或是北卡州長庫珀（Roy Cooper）等，才可能為她選情帶來拉升效果。



根據《中時新聞網》報導，翁履中指出，民主黨籍資深美國眾議員佩洛西跟前“總統”奧巴馬給拜登的壓力都是，選情再這樣繼續下去，不只是特朗普當選，民主黨在參眾兩院都會輸掉，美國民主會被動搖，這也是拜登不樂見。民主黨內能說服他的最大理由，要顧美國民主，雖然很冠冕堂皇但是與政治利益有關。



翁提到民主黨的傳統金主，包括迪士尼都已經公開說，拜登如果還是總統候選人，就不再支持民主黨參眾議員。因此拜登必須要顧好金主，避免銀根被抽掉，否則將大大打擊“總統”大選跟參眾兩院選舉。



最後一個理由是杭特拜登被媒體捕捉到進白宮，到底是他要說服自己爸爸繼續選總統，還是要討論他的司法官司？如果拜登繼續選“總統”，他兒子的司法就是在風口浪尖，會面對更高度檢視。

