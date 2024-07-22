新黨諷“司法院”成民進黨附隨組織鷹犬爪牙

新黨一行約10人，到司法院抗議。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月22日電（記者 楊騰凱）“司法院”“憲法”法庭日前對“立法院”改革法案裁定暫時處分，包括“立委”調查權、聽證權等，在“釋憲”結果出爐前全都暫停執行。對此，新黨今日率隊到“司法院”前抗議，並遞交一張寫著“犬”字的手板諷刺“司法院”大法官成為民進黨附隨組織。



黨外新連線召集人莊嚴更表示，“司法院”寧為鷹犬爪牙，過去歷任“司法院”正副院長、大法官們，每一位都在挽回人民對司法的信賴，但今天的“司法院長”許宗力還有在捍衛司法嗎？台灣2300萬人民都在看著，其實你們是在背叛司法。呼籲所有法界有良心的人士，現在站出來還來得及，真正毀憲亂政的就是賴清德以及民進黨團總召柯建銘。



由於“司法院”一度不願收下新黨等的手板，導致抗議成員與維安員警爆發激烈推擠衝突，場面火爆。



新黨今日在“司法院”前召開“大法官送牌匾，呼籲藍白硬起來”記者會，出席成員包括新黨副發言人游智彬、藍天行動聯盟主席武之璋、黨外新連線召集人莊嚴等一行約10人。



記者會主要訴求為批判政治力介入“司法院”“憲法”法庭，大法官淪為民進黨政治打手，重傷民主法治，就連民進黨過去主張的“立委”調查權、聽證權，竟然都被裁定暫時處分。同時一行人也呼籲中國國民黨“立法院”黨團以及台灣民眾黨“立法院”黨團應聯手修正《“憲法”訴訟法》，廢除該法第43條暫時處分相關條文，避免民進黨政府透過大法官的暫時處分打拖延戰。



記者會一開始，新黨一行人先是在“司法院”對街發表訴求，接著再穿越馬路遞交一面手板，該手板正面寫著一個“犬”字，諷刺“司法院”大法官為民進黨的政治攻防服務，背面則寫著“司法院”是民進黨的附隨組織。