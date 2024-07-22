莊嚴：賴清德成三少數　柯建銘黃偉哲危險

前民進黨組織部副主任莊嚴接受訪問。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北7月22日電（記者 楊騰凱）民進黨21日舉行全代會改選中常委，前民進黨組織部副主任莊嚴向中評社分析，日前被“正國會”除名的民進黨籍“立委”委陳亭妃成功拿下1席中常委，賴清德錯失一統民進黨江山的機會，如今賴在黨內是結構不穩的少數，各派系並未全面輸誠，接著賴一定會出手擺平黨內，而其他派系也會反撲，讓民進黨殺到血流成河。



莊嚴表示，賴清德“總統”大選得票40%是少數，“立委”席次也是少數，現在在黨內依然是少數，使賴成為很罕見的“三少數”“總統”。



莊嚴預測，賴清德接下來出手的目標可能是民進黨團總召柯建銘、台南市長黃偉哲。



民進黨21日舉行全代會，改選黨內權力核心10席中常委，其中“非賴系”有4席常委，包括英系蘇治芬、王世堅2席；蘇系張宏陸1席；陳亭妃1席。“親賴”則有6席，包括民主活水洪申翰1席；“正國會”陳茂松1席；湧言會王定宇1席；綠色友誼鍾佩玲1席；新潮流林俊憲、邱志偉2席。儘管媒體解讀“信賴聯盟”擁6席中常委順利成軍，但莊嚴認為，民主活水洪申翰應歸屬泛英系，一來一往後，非賴與親賴是五五波，甚至賴能直接掌握的，可能衹有嫡系出身的林俊憲1席，賴在黨內嚴格來說是是很不穩定的“少數”。



新潮流原本規劃由林俊憲、邱志偉以及綠委林宜瑾拿下3席中常委，但前桃園市長鄭文燦系統的桃園市議員呂林小鳳蓋了一張廢票，原本要投林宜瑾，卻又在自己的名字上蓋手手印，導致陳亭妃、林宜瑾、蘇治芬、洪申翰因票數相同必須抽籤“四搶三”，最後林宜瑾因籤運不佳落馬。



莊嚴在2000年大選時是陳水扁台南競選總部執行總幹事，後來歷任民進黨台南縣黨部執行長、中央黨部組織部副主任。