何思因析賀錦麗接棒拜登　未來要攻這些票

政治大學外交系教授何思因。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北7月22日電（記者 張嘉文、鄭羿菲）美國總統拜登21日下午1點46分宣佈退選，政治大學外交系教授何思因22日在一場座談會上分析，根據美國法律，拜登日前募款得來的2億8千萬美元政治獻金，衹有他和副總統賀錦麗（Kamala Harris）可以動用，所以如果民主黨不推賀錦麗參選，還有時間可以全部“打掉重來”嗎？



對於賀錦麗的狀況，何思因說，賀錦麗雖然有25%黑人血統，能得到美國有色族群的支持。但她能否獲得過往支持拜登的“白人男性”族群？抑或是轉攻以往政治參與程度較低的“白人女性”支持者，並利用自身女性身份大力操作墮胎權議題，也許都是民主黨未來可考慮的選戰方針。



何思因提到，拜登臨時退選帶來的影響巨大，包含過去募款的競選經費使用權力能否轉讓給其他人？新的總統候選人初選制度能否說服黨員和金主？若賀錦麗出線參選，誰要當副手？這些問題都要趕在8月初找到解答，時間對民主黨來說是非常不足的。



何思因也分析賀錦麗對戰共和黨總統候選人特朗普的勝算，他說，美國有線電視新聞網（CNN）的最新民調中，特朗普只贏賀錦麗1%，未來可預見兩黨一定會“強力動員”，雙方都是只要挖2%中間選民就贏了，而共和黨將集中在空戰上，民主黨將是陸戰，特別是在7個關鍵州。



現年82歲的美國總統拜登在美國當地時間21日下午宣布退出2024年總統大選，並且表態支持副總統賀錦麗出戰共和黨候選人特朗普，對美國大選投下震撼彈。

