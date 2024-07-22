陳亭妃砲打“正國會”　相信賴一定辦台南初選

陳亭妃今天接受網路節目專訪。（照片：中午來開匯提供） 中評社台北7月22日電（記者 黃筱筠）被民進黨“正國會”除名的“立委”陳亭妃，昨天在全代會上演一場逆襲之戰，成功靠著自身力量拿下一席中常委。她今天接受網路節目“中午來開匯”專訪時提到，因為地方一直有聲音說台南市不會進行初選，她進入中常會並不是憂心，她跟大家說是很多人要陷賴清德主席不義，賴是最尊重民主的黨主席，不會這樣，一定是有人故意放話，遊戲規則從過去到現在都沒有改變過，這就是制度。



節目中最後有網友詢問到會不會最後脫黨參選，陳亭妃也說，不會這樣樣一天，全民調初選她一定會過關。



網友還直接問，你當市長，議長涉及涉貪賄選，你會200多天不進市議會嗎？陳亭妃則說，“陳亭妃主政之下，不會有這種事情發生”，不會有涉貪，議會公平透明處理就不會有這些事情。



賴清德過去擔任台南市長時，因為當時議長李全教涉及賄選案，232天不進議會。



因為執意參選中執委、中常委，陳亭妃遭到“正國會”除名，她今天說，“我加入“正國會”17年，非常不捨”。這時候因為她說要選中常委，因為包括想選台南市長的“立委”王定宇、林俊憲都是派系規劃的中常委，大家都不放棄，大家都有這樣想法。她才跟“正國會”說，既然他們都有派系，她自己也有經營可以當選一席中執委沒問題，“但是我們派系不願意”，走到今天17年，不讓她選中常委。



陳亭妃說，她跟“正國會”說“希望可以把餅做大，但是“正國會”就是不願意”。“正國會”說支持她選市長，不支持她選中常委，但是其他要選市長的人都有選中常委，他們認為不相干，要把她除名，“我只能尊重”。