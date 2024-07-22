陳亭妃：台南槍擊案、議長案選前要有結論

陳亭妃接受黃光芹專訪。（照片：中午來開匯提供） 中評社台北7月22日電（記者 黃筱筠）對於台南發生槍擊事件，爭取2026台南市長綠營初選提名的民進黨籍“立委”陳亭妃今天接受網路節目“中午來開匯”專訪時表示，如果88槍擊案和台南市議長、副議長案沒有結論，只會讓事情越來越嚴重，成為國民黨的提款機。她強調，國民黨“立委”經常在司法委員會質詢時提到這些案件，重復強調問題，這對民進黨不利，必須在2026到2028年的選舉前給選民一個交代。



陳亭妃積極爭取民進黨提名參選台南市長，她主要對手是賴清德子弟兵、綠委林俊憲。



2022年台南市正副議長選舉賄選案，與涉及光電利益的台南88槍擊案，重創民進黨形象。



陳亭妃今天接受資深媒體人人黃光芹網路節目“中午來開匯”專訪，針對台南治安及光電弊案議題，她認為，88槍擊案發生在她的故鄉，每次回去都會被民眾詢問，這起案件涉及人命，讓人感到恐慌，必須徹查，不能逃避。



黃光芹提到賴清德要求掃黑，陳亭妃表示，司法應該做到勿枉勿縱，掃黑肅貪不能有折扣。她強調，每件事情都應該直接回應，讓社會大眾和家屬有所交代。



陳亭妃認為，如果88槍擊案和台南市議長、副議長案沒有結論，只會讓事情越來越嚴重，成為國民黨的提款機。



陳亭妃還提到，台南從來沒有過女性市長，而其他縣市已有女性領導者。她認為，這對女性來說是一種考驗，會承接挑戰，繼續努力不放棄。她感謝在中常會選舉中支持她的兄弟姊妹，表示會一路挺到底。