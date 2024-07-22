台北里長赴陸多人被法辦　陳永德：要有標準

台北市民政局長陳永德接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月22日電（記者 張穎齊）全台各地爆出多起里長前往大陸旅遊，涉嫌違反《反滲透法》遭法辦，其中台北市情況也是相當嚴重。台北市民政局長陳永德接受中評社訪問表示，此事是否與選舉有關？他不清楚，但應該要訂出明確的SOP（標準作業程序）規範，不要模糊地帶、因人設事，他當然是希望政府盡量能夠和緩、維持兩岸和平交流，別讓這類問題層出不窮。



陳永德，出生於台北市，美國紐約州立大學法學系畢業，中國國民黨籍，曾是7連霸台北市第三選舉區（松山、信義）議員、國民黨台北市議會黨團書記長、蔣萬安競選2022台北市長團隊執行總幹事，同年底出任台北市民政局長。



陳永德表示，他以前的選區松山信義區有不少里長赴陸返台後遭到約談、法辦，但據他瞭解，士林北投區的里長是最多被約談、法辦，是否因2024大選的因素？他並不清楚，也可能是因別的事被辦或起訴，但多多少少與兩岸的敏感狀況影響有關。



關於里長赴陸恐被辦，近期又有赴陸禁團令、赴陸港澳上升橙色警示、非必要避免去等情況。陳永德說，希望“中央政府”還是要將SOP訂出來，有規範可以按照，瞭解什麼事可做、什麼事不能做，要清楚，別再用模糊地帶去抓誰、但又不抓誰，搞得沒有標準。



陳永德向中評社說，期盼“中央政府”別因人而異、因人設事，全台都應有一樣的標準，這些里長去大陸訪問、旅遊，若有SOP出來就知道清楚的事項如何，比如去的時後不能接觸什麼樣的單位或廠商、不能接受什麼招待等，這樣就不會有觸法，就跟最近吵的選舉罷免法一樣，要訂出清楚的法條規範。



陳永德仍說，當然還是希望政府能盡量和緩這類情形，比如近期“中央政府”與“立法院”就非常對立，“立院”多數認為可開放到大陸旅遊、訪問，但“中央政府”卻有不一樣想法。



他強調，當然還是希望兩岸能和平交流，不要涉及談統獨議題就好，就正常的城市交流，比如台北、上海舉辦雙城論壇，就是促進兩岸經濟發展，互相交換城市治理經驗，大家都不要談政治與統獨立場，有相當的規範就好，否則未來還是會層出不窮發生里長被辦的情形。