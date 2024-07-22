拜登退選　凌濤：國民黨不會單押特定政黨

國民黨智庫副執行長凌濤接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北7月22日電（記者 張穎齊）美國民主黨總統拜登宣布退選，支持副總統賀錦麗出征。甫赴美觀摩共和黨全代會返台的中國國民黨智庫國政基金會副執行長、桃園市議員凌濤22日接受中評社訪問表示，國民黨8月也將派團出席美國民主黨全代會觀選，不會像民進黨只單押特定政黨，導致惡性循環。



凌濤是此次國民黨觀選團成員之一，14至21日訪美，其中15至18日參加共和黨代表大會，昨日剛返台，即發生拜登退選一事。



凌濤，現年34歲，美國康乃爾大學公共行政法學碩士，桃園市第一選區（桃園）議員，國民黨主席朱立倫嫡系子弟兵。歷任國民黨青年團總團長、中常委、文傳會主委、新北市民政局機要秘書、朱立倫辦公室發言人等。31歲成為最年輕的國民黨文傳會主委紀錄保持者。



凌濤表示，國民黨對美國民主黨、共和黨政策平台，都有密集地掌握，他們這個月前往共和黨代表大會觀選，8月會去民主黨代表大會。現在美國局勢複雜，特朗普被槍擊後，又發生拜登退選，接下來民主黨8月全代會才會正式產生新的總統人選。



凌濤指出，外界都說拜登是因特朗普被槍擊後，做出退選決定，國民黨觀選團認為不是，槍擊案後，特、拜2人的民調還是相近，原因在於這4天共和黨全代會是非常成功，關鍵在過去黨內初選時，會批評特朗普的競爭對手都出來相挺，包括前美國駐聯合國代表海理（Nikki Haley）、現任佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）都挺特朗普，以致共和黨氣勢大增；特朗普致詞演說又轉變人物設定，變得更有溫度，兒女、孫子女都出面支持爸爸、祖父是有溫度的人，特朗普整體陣營穩，比照現在拜登陣營較混亂，另外在邊界、移民政策、身體狀況都成為聚焦話題，一消一長造成拜登退選。



他說，國民黨觀選團這次造訪了美國國際共和學會、還有美國傳統基金會論壇，瞭解特朗普雖有時語出驚人，但已將過去的言論轉化地更務實，比如以前大家說特朗普造成全球不確定性，但其實擁有實力才能夠和平，論壇中也談及，特朗普任內，俄羅斯總統普京沒有輕舉妄動，但在民主黨任內，卻屢屢發生有克里米亞戰爭、格魯吉亞戰爭、俄烏戰爭等。對比起來，特朗普沒有大家說有混亂劣勢，這些都在2024共和黨政綱內，對特朗普的穩定，加分很多。