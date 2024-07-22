萬安演習中台灣登場　王惠美肯定警方落實

彰化縣長王惠美偕同副統裁官等人視導萬安47號演習。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月22日電（記者 方敬為）萬安47號軍民防空演習中台灣場次今天登場，下午1點30分至2點響起防空警報，展開人車管制，彰化縣政府警察局配合進行疏散避難等實作演練，國民黨籍縣長王惠美視察。今年強調落實民眾避難，過去只要求人車停等於路邊，本次民眾則須依指示進入防空避難所，王惠美直呼逼真，肯定警方落實演練，讓民眾知道遇緊急事態該如何應對。



萬安47號22日在中部縣市實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，彰化縣政府並於防空警報解除後，實施30分鐘戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練，以強化各項防空整備與作為，演習由縣長王惠美偕同副統裁官等人視導演習，本次動員警力及公務人員共計1000餘人。



王惠美在防空警報響起後，赴北斗鎮瞭解警方人車管制及引導疏散等處置作為，過去演習僅要求用行人及車輛在路邊停等，這次警方則要求人員確實得依指示進到鄰近的防空處所。警方將車輛攔停後，立即要求駕駛及乘客下車，進到防空避難室，同時要採取避難姿勢，模擬砲彈轟炸情景。



彰化縣在防空警報結束後，另在高鐵站進行“戰時彰化高鐵站遭敵飛彈襲擊倒塌救援演練”、“戰時彰化高鐵站大量傷病患救護站緊急開設演練”，特別模擬戰爭態樣的大眾運輸設施救援應變，演習情境相當多元。



王惠美表示，萬安演習主要目的是建立民眾居安思危的意識、熟悉空襲防護的要領，也藉由萬安演習訓練強化政府機關在戰時緊急狀況的應變能力，及遭遇危險時，該如何有效執行疏散、救護及交通管制等任務，同時讓民眾瞭解戰時該做什麼、能躲何處、該怎麼躲，以確保全民安全防護的目標。



王惠美也提到，這次演習確實較往常更為嚴謹，且落實民眾疏散防救，反映出當前地緣政治風險攀升，我們要做最壞的打算、最萬全的準備，感謝民眾配合。