鄭桃園隊風聲鶴唳　新系劉世芳桃園試水溫

劉世芳今日到桃園出席社宅開工動土典禮。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園7月22日電（記者 盧誠輝）民進黨籍前海基會董事長鄭文燦因桃園市長任內土地開發案涉貪11日遭收押禁見，緊接著民進黨桃園市議員張肇良也因涉嫌關說違建在18日遭收押禁見，賴清德上任後綠營“桃園隊”風聲鶴唳，而就在民進黨21日黨職改選後，被外界視為新潮流大姐大的“內政部長”劉世芳就到桃園試水溫，開心為社宅動工，藍綠議員都捧場，氣氛詭譎。



劉世芳今日到桃園市楊梅區出席“埔心安居”社會住宅開工典禮，包括桃園市副市長王明鉅、該選區的中國國民黨桃園市議員周玉琴、民進黨的鄭淑方和無黨籍的李家興、“國家”住都中心董事長花敬群等人都到場出席開工典禮。



劉世芳身為“教官”等級的新潮流大姐大，今日出席開工動土典禮，心情看起來很不錯，似乎完全未受近期黨內肅殺氣氛影響，開心致詞表示，中央會持續透過“百萬租屋家庭支持計劃”辦理租金補貼及包租代管，其中社宅興建更是最重要工作，她期許未來中央與地方能持續合作，來普及社會住宅。



桃園市副市長王明鉅指出，埔心安居採用全預鑄工法，工程經費逾新台幣36.4億元，完工後可新增486戶社宅，因該基地緊鄰今年4月才開放入住的“楊梅一號”社宅，完工後將把楊梅區打造成為多元共享的樂活社區，桃園市府也會持續與中央緊密合作，努力提升桃園社會住宅的質量。



值得注意的是，劉世芳曾在鄭文燦涉貪案爆發後出面受訪表示，有關華亞案或所謂自辦市地重劃案，從2013年送到“內政部”都委會後，專案小組曾要求地方政府提供公益性、必要性的明確資料，但地方政府都沒有再補送，所以到目前為止“內政部”都委會從來就沒有同意過該案，也就是中央和地方對該案從來就沒有共識。



劉世芳此舉除了是為撇清“內政部”的責任外，也有為鄭文燦緩頰的意味，因為兩人過去就有私交。2018年地方選舉時，劉參與民進黨高雄市長黨內初選，鄭還專程南下站台力挺，但劉後來以不樂見黨內分化為由退選，2022大選前甚至更以健康因素為由放棄連任，賴清德上任後才獲邀入閣擔任“內政部長”。這位新系大姐大的一舉一動，都備受外界關注。