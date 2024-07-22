王惠美視察彰化萬安演習模擬戰時收容所

彰化縣政府模擬戰時收容所開設，在校園禮堂外架出醫療帳篷。（中評社 方敬為攝） 中評社彰化7月22日電（記者 方敬為）萬安47號軍民防空演習今天在中台灣登場，彰化縣展開防空疏散演練、模擬戰時收容所開設等，其中收容所除了設置醫療空間、男女寢室，還有心靈撫慰區，維持民眾戰時的身心靈健康。中國國民黨籍縣長王惠美表示，看到收容所的情況，感受到戰火無情，大家要珍視和平，希望演練有備無患，備而無用，區域穩定，才是百姓之福。



萬安47號22日在中部縣市實施30分鐘警報傳遞與發放、疏散避難、交通及其他必要管制等實作演練，彰化縣政府並於防空警報解除後，實施30分鐘戰災搶救及戰時災民收容救濟站開設演練，以強化各項防空整備與作為，演習由縣長王惠美偕同副統裁官等人視導演習，本次動員警力及公務人員共計1000餘人。



王惠美在防空警報解除後，赴田中鎮視察戰時災民收容所開設演練情形，有關單位在校園禮堂外架出醫療帳篷，由紅字十字會及慈濟基金會提供硬體設備，包括簡易床鋪、寢具、盥洗用具等，台灣電力公司、中華電信公司、台灣自來水公司、天然氣業者並出動行動機具，提供災民日常需求服務。



王惠美視察看見收容所還設置“心靈撫慰區”，以維持民眾戰時的身心靈健康，感嘆，可以體會到戰火無情，相信民眾都不樂見戰爭，希望以和為貴。另外，參與人員揹著戰時避難包，軍警單位建議民眾平時在家中都要準備避難包以便不時之需。



避難包內容物建議為，手機、個人所需適量飲食（水、罐頭或易保存食物）、保暖用品（水袋、毛毯及禦寒衣物）、手電筒、重要證件影本（身分證、戶口名簿、健保卡）、個人醫療用品（慢性病用藥、急救用藥、處方影本）、粗棉手套、哨子、簡易求生工具（小刀、開罐器、鋼製杯碗）、收音機等，並可視個人實際需求來作調整。



王惠美希望，演練有備無患、備而無用，區域穩定、派不上用場，才是百姓之福，她也開玩笑稱，戰爭若真的開打，不分黨派，在台灣每個人都無法置身事外，只能顧好自己，還是希望戰爭不會降臨，和平才是普世價值。