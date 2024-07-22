蘇宏達：美國選民分4類　奧巴馬沒挺賀錦麗

台灣大學社科院院長蘇宏達。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北7月22日電（記者 鄭羿菲）美國總統拜登21日下午宣布放棄競選連任，支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選。台灣大學社會科學院長蘇宏達22日表示，美國前總統奧巴馬並未表態支持賀錦麗，而奧巴馬的夫人、前第一夫人蜜雪兒聲望也很高。若奧巴馬沒有明確支持賀錦麗，在8月22日的民主黨代表大會前，都將存在變數。



蘇宏達也分析，若以階級與種族區分美國選民，大致上可以分成4種，中下層的白人是特朗普的鐵桿，中上層的有色人種，像是美國華人基督教會支持特朗普的比例很高，因為這群人當年在奧巴馬的許多政策中，對剝削了中產階級感到憤怒，因此較支持特朗普。而中下層的有色人種基本上是民主黨的鐵桿。



蘇宏達指出，現在關鍵的反而是中產階級以上的白人不見得支持特朗普，這些人對特朗普的政策比較有疑懼，因此這群人與中下層有色人種反而形成某種程度的聯盟。中下層有色人種的投票率，及中上層白人能不能動搖，會成為關鍵。



蘇宏達說，現在距離8月的民主黨代表大會衹有1個月，時間非常短，拜登也已表達支持賀錦麗。若民主黨內要操作，很可能會像中國國民黨當年“換柱”一樣，一換就把基本結構全打掉。



台灣大學社會科學院、台北論壇基金會22日共同主辦“美國總統大選觀察座談會”，由前“國家安全會議”秘書長、台北論壇董事長蘇起主持，邀請台灣大學社科院院長蘇宏達、聯合報副總編輯郭崇倫、台北論壇執行長何思因與談，現場有約50人與會。



蘇宏達分析，共和黨的競選策略打的是強與弱，“我是強人，他是弱雞”，不斷將特朗普形塑成一個強者，拜登則是“老弱病”、沒有力量的人。民主黨的競選主軸則是“治與亂”，民主黨繼續執政，美國、世界會很有秩序，若是特朗普執政，那全世界大亂、美國更加大亂。拜登最終被逼得不得不與特朗普進行電視辯論，結果沒想到卻失敗了。