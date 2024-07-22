民眾黨辦青年營　柯文哲親自開講　

民眾黨青年部舉辦《行動！未來之眾！》暑期青年營隊活動。（照片：民眾黨提供） 中評社台北7月22日電／台灣民眾黨青年部所舉辦的《行動！未來之眾！》暑期青年營隊活動於22日順利落幕。台灣民眾黨主席柯文哲特別點出，民眾黨的核心價值，“民眾”代表人民才是政治的對象、政治的主體，不是意識形態。並期勉學員不怕失敗，希望民眾黨能持續永續經營。



《行動！未來之眾！》暑期青年營隊活動出席學員高達80人，為期三天營隊請來講師包含民眾黨主席柯文哲柯文哲、秘書長周榆修、民眾黨團總召黃國昌，台北市議員林珍羽、黃瀞瑩、新北市議員陳世軒，前“立委”吳欣盈、新聞部主任吳怡萱，文宣部主任李頂立、前“立委”賴香伶等人，以互動式學習方式，上完課馬上實作驗收，讓學員們親自體驗政治工作如何進行，三天下來滿載而歸！



柯文哲在演講過程中，特別點出民眾黨的核心價值，“民眾”代表人民才是政治的對象、政治的主體，不是意識形態。柯文哲提到，像是核電的問題就是要誠實面對，沒有說一定贊成或一定反對核電，現階段你再生能源上來的速度沒有那麼快，你現在把核電關掉，再生能源建制還沒解決，中間就缺電。



柯文哲說“民意、專業、價值”，行就行不行就不行“不要講屁話”，面對很多人跟他說“講那麼多沒選上都沒用”，他則以民進黨新潮流為例，“新潮流就是把選上當成唯一的目標，合理化所有的行為就game over了！”



此外，柯文哲也期勉學員不怕失敗，才有機會成功。成功和失敗唯一的差別，就是意志力，希望民眾黨能持續永續經營。

