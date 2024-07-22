北院：高虹安案24日宣判若放颱風假將順延

新竹市長高虹安。（中評社 資料照) 中評社台北7月22日電／台北地院審理新竹市長高虹安於“立委”任內所涉犯貪污案，原定周三（24日）上午11點宣判，但凱米颱風步步進逼北台灣攪局，預估颱風中心本周三、周四最接近北台灣。北院今天表示，若宣判當天因北市府宣布轄內停班停課而放颱風假，依往例會自動順延到第1個上班日同時段再宣判，但實際作法仍由承審合議庭決定。



氣象署今上午最新預報資料顯示，今年（2024年）第3號颱風“凱米”逐漸靠近台灣本島，今下半天受颱風外圍環流影響，北海岸與東半部雨勢越晚越明顯，預計颱風中心本周三或周四最接近北台灣，雙北與基隆地區120小時內受侵襲機率均至少96%，最快今晚發布海上警報。



高虹安所涉貪污案訂於本周三上午11點宣判，各界關注她若被判貪污有罪、依法將被“內政部”停止新竹市長職務，還傳出高虹安可能先辭職再補選、藉此避開被停職處分，已被高虹安公開駁斥為“空穴來風的謠言”，法界也分析辭職再補選是走不通的路。



但台北市府若真因凱米颱風過境而宣布周三停班停課，高虹安案可能順延到隔天宣判。北院今表示，放颱風假法院同樣沒上班，當事人也不會來法院，往例合議庭不會另訂宣判日，而是自動延後到第1個上班日同時段處理、註記“因颱風假延期宣判”，但實際作法仍須由合議庭決定。