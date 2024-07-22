郭正亮曝賀錦麗弱點　未談過經濟、國際議題

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／美國總統拜登21日宣布放棄競選連任，支持現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）代表民主黨參選，對決共和黨籍總統候選人特朗普。對此，前“立委”郭正亮22日在政論節目分析指出，相較於拜登，賀錦麗恐會被“K.O”，因為她從未對美國經濟、全球政治發表過看法，在接下來的選戰攻防中很可能出狀況。



拜登21日宣布不尋求連任支持賀錦麗後，雜音不小，《紐約時報》代表報社立場的編輯委員會，當天隨即隨即在社論版發表文章，呼籲民主黨在2024年總統大選中另覓人選，而非直接提名現任副總統賀錦麗。



美國保守派媒體《布萊巴特新聞網》（Breitbart News）指出，《紐約時報》這篇呼籲拋棄美國首位黑人副總統的社論，是在拜登宣布不參加2024年大選後不久發表的，這可能會威脅到民主黨在11月的投票率。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮22日在政論節目《大新聞大爆卦》表示，賀錦麗是民主黨內有名的左派人物，由於當過檢察官，所以長期關注少數族群權益、性別議題，對於全國經濟、全球政治，卻從未發表過看法，但這正是作為美國總統最重要的兩個課題，“怎麼可能這樣？”



“我認為根本就是K.O”，郭正亮說，若確定代表民主黨出戰，賀錦麗接下來會有很多專訪，照前面提到的問題，恐會出很多狀況。他提到，賀錦麗先前出訪洪都拉斯和越南時表現不佳，所以很可能會被質疑，未來是否能對付中國、俄羅斯等國家的資深領導人？



郭正亮也表示，要不是身體出狀況，相較於賀錦麗，拜登其實更難打。