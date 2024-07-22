佛光盃籃球賽明開打　大陸參賽球隊仍遭卡

2024佛光盃大學籃球邀請賽今天下午舉辦賽前記者會，並進行大合影。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄7月22日電（記者 蔣繼平）高雄市府與佛光大學主辦“2024佛光盃大學籃球邀請賽”明天起在高雄巨蛋開打6天。過去大陸隊伍也會參賽，但疫情結束後第二年仍無法參賽，籌辦的三好體育協會會長劉招明表示，因為拿不到台灣簽證問題，大陸隊伍想參加，但過不來。



“2024佛光盃大學籃球邀請賽”23日至28日將在高雄巨蛋體育館熱鬧登場，今年共邀請到16支來自海內外的隊伍報名參賽，預計將吸引上萬名觀眾到場觀賽，並透過精采球賽傳遞“三好運動”的精神。



22日下午高雄巨蛋入口大廳舉辦賽前記者會，欣賞馬來西亞帶來的競技啦啦隊表演，並邀請三好體育協會會長劉招明、佛光大學校長何卓飛、高雄市運動發展局局長侯尊堯等人上台致詞，最後眾人放飛氣球象徵賽事啟動。



“佛光盃大學籃球邀請賽”是由星雲大師提倡、佛光山主辦，致力推動體育精神與促進國際交流，從2010年開始舉辦並隨時間擴大規模。2020年到2022年3年間因新冠疫情停辦，2023年再度重新恢復辦理。



今年女子組參賽隊伍包括台灣的佛光大學、台灣師範大學，以及來自海外的Brian Kerle 籃球學院、奧克拉荷馬浸信大學（OBU）、日本的武庫川女子大學、菲律賓國家大學、紐西蘭國家隊和馬來西亞代表隊。



男子組參賽隊伍則包括台灣的虎尾科技大學、政治大學、高雄師範大學，和來自海外的Brian Kerle籃球學院、日本的筑波大學、菲律賓的光明大學、紐西蘭國家隊和馬來西亞代表隊。



佛光山致力於兩岸交流，佛光盃過去都有大陸隊伍參賽，但最後一次參加為疫情前的2019年，停辦3年後，去年復辦和今年都沒有大陸隊伍參賽。劉招明表示，陸方也想參加，但因拿不到台灣簽證，所以沒辦法過來。