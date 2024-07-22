特朗普效應　台股血流成河市場恐慌

台股22日加權股價指數大跌612點，終場以2萬2256點作收。（照片：Yahoo股市網站） 中評社台北7月22日電／受到美國總統候選人特朗普13日槍擊案、點名台灣偷走晶片產業、應付保護費等影響，台股從7月11日歷史高點24416點崩落，至22日早盤低點22130點，短短7個交易日下跌2285點跌幅－9.3%，市場瀰漫恐慌的情緒。台股權王台積電已從天價新台幣1080元，跌到今天以939元作收。法人表示，美股是否止跌是台股回穩的關鍵。



除了台股狂跌，新台幣匯價也上演殺盤，開低走低，在央行放手下一路走貶摜破32.8元價位，22日台匯以32.73開盤，午盤暫收32.872兌一美元，大貶1.42角，最低價位來到32.878兌一美元，創2016年3月以來新低。交易員表示，外資大賣台股有匯出需求，美元買盤繼續高掛，相較於上周五的出手維持秩序，央行今天上午呈現相對鬆手的狀態，既然外資要匯出，對美元有強烈需求，有需要讓外資買盤適時消化。



台股過去短短7個交易日，大盤指數暴跌2千多百多點。證交所今天信心喊話，表示“台股基本面穩健，投資人宜理性面對近期波動。”



連跌多日後，台股22日加權股價指數開低後一路下挫，終場加權股價指數以2萬2256點作收，大跌612點，創今年第2大跌點紀錄。新台幣盤中貶破32.8元關卡，創2016年3月以來新低價。股匯遭到雙殺。



台股權值最大的台積電自天價1080元回檔，至今天盤中低點938元，已下殺142元，市值自新台幣28兆元，降至24.32兆元，縮水3.68兆元，影響大盤1154點，約占大盤跌點的一半。



證交所指出，美國總統候選人特朗普的貿易保護主張；微軟資安供應商CrowdStrike在7月18日爆發資安漏洞，全球性電腦系統當機引發市場恐慌情緒導致科技股賣壓，美國4大指數7月19日全數走跌；加上美國總統拜登7月21日宣布退出美國總統大選，政經局勢的不確定性為資本市場增添變數。近年台灣資本市場與國際連結程度日增，當國際出現重大事件時，台灣發行量加權股價指數多會與全球市場連動。



台股今天早盤更跌幅不止，一路重挫688點，最低下探22130點。



在各類股中，又以電子類股下挫最深，其中，大型權值股台積電早盤下跌32元、最低來到938元、重挫2.7%，終場收在939元，影響大盤指數逾260點，鴻海最低則來到191元，跌幅逾5%，終場則收在192.5元。





