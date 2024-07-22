生一個每月3萬？陳時中：生孩子賺錢沒不對

陳時中。（中評社 資料照） 中評社台北7月22日電／台灣出生率不斷下跌，“行政院政務委員”陳時中近期提出每生一個寶寶就能每月領新台幣3萬元補助獎勵計劃。他認為，透過生孩子賺錢，這並沒有什麼不對。希望從越來越多的生育補助，走向養孩子零負擔目標，但目前仍在初步構想階段，尚未定案，待凝聚共識。



陳時中近期提到政府正在研擬每生育1個寶寶，每月補助3萬元獎勵計劃，每年約需500億元經費。“行政院長”卓榮泰今天稍早說明，政府對生養問題持續投入投資，現在“0至6歲‘國家’一起養2.0”政策由陳時中統合，倒不是馬上就有具體數字呈現。



陳時中說，透過生孩子賺錢，這並沒有什麼不對。以前傳統觀念為“養兒防老”，但這愈來愈不切實際，應該換一個想法，“養兒育女是為‘國家’所用”，孩子長大後，工作賺錢繳稅金、維持“國家”競爭力及生產力，政府理應支付這筆錢。



陳時中今天下午出席活動受訪回應，希望從越來越多的生育補助，走向養孩子零負擔目標，改善少子化問題。生寶寶每月拿3萬元，只是試算、試想，並非既定方案。



陳時中表示，希望提出有感的補助方案，讓年輕人無負擔、安心生孩子，每月3萬元補助獎勵只是提出想法，讓社會討論可行性，同時考量政府財政，現在只是初步構想，剛開始規劃，補助獎勵金額定案與新制實施時程，“還沒到這個階段”。